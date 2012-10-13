«Свобода»: В Полтаве ГАИ «прессует» перевозчиков из-за заказа на Киев
Полтавские перевозчики отказываются предоставлять Всеукраинскому объединению «Свобода» автобусы для поездки сторонников партии в Киев 14 октября на Марш борьбы, мотивируя отказ давлением со стороны правоохранительных органов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной организации ВО «Свобода».
По словам владельцев автобусов, накануне им лично звонили из областного управления ГАИ и угрожали, что лишат лицензии, если они повезут «свободовцев» в Киев, хотя договоры на перевозку пассажиров с перевозчиками были заключены заранее.
В пресс-службе напомнили, что 14 октября в Киеве ВО "Свобода" проведет Марш борьбы. Участники марша соберутся в 14.00 возле памятника Тарасу Шевченко, где состоится вече. После завершения собрания начнется Марш борьбы, который пройдет по центральным улицам Киева.
После марша состоится праздничный концерт на Михайловской площади, в котором примут участие ведущие украинские рок-группы и исполнители: "Кому Вниз, "Вий", "Орест Лютый", "Флит", Павло Нечитайло ("Пропала грамота").
Как сообщал УНИАН, 12 октября председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина Сех заявила, что в области перевозчики отказываются предоставлять партии автобусы для поездки активистов в Киев на Марш борьбы. По словам И.Сех, несколько предпринимателей, которые осуществляют пассажирские перевозки, отказались от уже запланированной поездки в Киев, объясняя это давлением со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Сегодня в Сумской областной организации ВО «Свобода» сообщили, что в Сумах милиция угрожает перевозчику, который обязался везти активистов партии в Киев на Марш борьбы.