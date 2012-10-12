Глава УГКЦ советует отдать гречку и покаяться

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі, сообщает официальный сайт УГКЦ.

«Если так случилось, что уже кто-то взял что-то от кандидата, то еще есть возможность отдать и покаяться» - сказал глава УГКЦ.

Также он отметил, что наблюдатели сообщают о фактах широкого, бесстыдного подкупа избирателям, в частности и духовенства.

«Это не может нас не тревожить. Когда я просматривал ролики, в которых священники показательно за что-то благодарят определенного кандидата, то мне было стыдно и за депутатов, которые прибегают к таким дешевым трюкам, и за духовенство, которое на такое поддается. За это будет нужно каяться и просить прощения Господа Бога и наших избирателей» - сказал предстоятель.

Кроме того, он не одобряет утверждения «Берите, кто дает, но – голосуйте по совести», потому что это, по его убеждению, призыв к коррупции человеческой души.

Глава УГКЦ выразил надежду, что всю Украину объединит желание изменить то, что нам сегодня не нравится, а не разочарование. «И у нас есть сила для такого объединения, потому что у нас есть возможность выбирать. Если мы будем пренебрегать такой возможностью, у нас ее отберут» – сказал он.