СМИ: Архиепископ агитировал за кандидата от Партии регионов (видео)

13:16, 27 августа 2012
Политика
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Выступая перед прихожанами архиепископ задел политическую тему.

Архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей

Выступая перед прихожанами, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей выразил убеждение, что если кандидат от Партии регионов Анатолий Юхименко победит на выборах в Верховную Раду, то он будет заботиться о родной земле и церкви. Об этом сообщает сайт гражданской сети Опора.

24 августа в Богоявленском соборе города Острога состоялась праздничная литургия в честь мученика Федора. После службы архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей предоставил слово заместителю председателя Ровенской облгосадминистрации Анатолию Юхименко, который поздравил присутствующих с праздником. Архиепископ, в свою очередь, публично поблагодарил кандидата за оказанную помощь в возобновлении храмов и проложении дороги в мужской монастырь. Вспомнил владыка и о том, что Анатолий Юхименко является кандидатом в народные депутаты. Священник публично заявил, что став народным избранником, заместитель председателя РОГА продолжит заботиться о людях.

- Нам нужны такие люди, которые заботятся и о нашем государстве и о нашей церкви, - сказал владыка. - Я думаю, что мы люди верующие, зная то, что Вы уроженец ровенский, живете здесь в Ровенской области, если будете депутатом Верховной Рады, то Вы будете и впредь заботиться о своей земле родной, о своем народе. Архиепископ отметил, что когда придет время люди поддержат кандидата, а он, став народным депутатом, не забудет о храме. - Я думаю, что наш народ, который видит труды Ваши, Ваши заслуги перед церковью, поддержит Вас когда придет такое время, - проповедовал священник.

По мнению наблюдателей ОПОРЫ, слова архиепископа можно расценивать как незаконную агитацию за конкретного кандидата. Согласно статье 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», религиозные организации не имеют права вести агитацию за кандидатов во время предвыборной гонки. В то же время, часть 3 статьи 68 Закона «О выборах народных депутатов Украины» определяет, что сообщение о поддержке кандидатом в депутаты определенных мероприятий или привлечение внимания к участию кандидата в этих мероприятиях является политической рекламой, то есть - агитацией.

Стоит отметить, что не только Анатолий Юхименко получил предвыборные дивиденды от праздничной литургии. Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что перед церковной воротами представители Всеукраинского объединения «Батькивщина» распространяли среди прихожан печатные агитационные материалы.

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