Шансы на попадание в парламент имеют 7 партий (опрос)

Об этом ведущий аналитик агентства политического консалтинга "Перспектива" Александр Ляпкало сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Согласно данным опроса, рейтинг возглавляет Партия регионов, за которую проголосовали бы 26,1% среди всех опрошенных, за поддержку «Батькивщины» высказались 20,3%, "УДАР» - 15,2%, КПУ - 7,5%, за «Свободу» готовы проголосовать 5,2%, за «Нашу Украину» - 4,6%, за партию «Украина - Вперед!» - 3,8% от общего числа респондентов.

За другие партии готовы проголосовать 2,4%, не определились 15% опрошенных (9,5% тех, кто планирует пойти на выборы). По словам социолога, уменьшается количество украинцев, которые не определились с выбором.

По данным опроса, свои коррективы в окончательные результаты может внести явка избирателей. Среди тех, кто придет на выборы, за Партию регионов готовы проголосовать 27,2%, «Батькивщину» - 22,3%, «УДАР» - 16,4%, КПУ - 7,7%, «Свобода» - 5,3 %, «Наша Украина» - 5,2%.

А.Ляпкало отметил, что Партия регионов достигла своего «электорального максимума». Одновременно происходит ротация голосов оппозиционного электората от «Батькивщины» к «Нашей Украине», «Свободе» и «УДАРу». Среди причин - разочарование часть избирателей, особенно на Западной Украине, действиями объединенной оппозиции, в частности, при принятии закона о языках. Рост рейтинга «Нашей Украины», считает эксперт, обусловлен доверием части избирателей к Виктору Ющенко.

Опрос проводился с 27 сентября по 6 октября во всех областях Украины и АР Крым. Опрошено 2004 респондентов. Метод отбора респондентов - многоступенчатая квотная выборка. Метод опроса - интервью по месту жительства. Погрешность опроса - 2,3%.