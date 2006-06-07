Минздрав гарантирует качественные лекарства во всех легальных аптеках

Лекарства, которые есть сегодня в аптеках Украины, имеют гарантированное качество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве директор Государственного фармакологического центра Министерства здравоохранения Украины Виктор ЧУМАК и первый заместитель Главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств Владислав ОНИЩЕНКО.

В.ЧУМАК отметил, что в Украине система контроля за лекарственными средствами очень близка к системе европейских стандартов. Она очень разветвлена и охватывает все этапы обращения лекарств, начиная с их создания до реализации и применения потребителем, включает также контроль на стадии регистрации – когда препарат получает пропуск на рынок Украины. Он подчеркнул, что каждые 5 лет требования к качеству препаратов пересматриваются в сторону их повышения. “То, что мы сегодня имеем, позволяет нам утверждать, что средства, которые у нас есть в аптечной сети, в лечебных учреждениях, отвечают тем требованиям, которые гарантируют их безопасность, прежде всего, и их лечебное свойство”, - заверил В.ЧУМАК.

Кроме того, 5 лет назад в Украине была создана система послерегистрационного надзора, то есть отслеживание препарата уже после его поступления на рынок Украины, которое осуществляет Госинспекция по контролю качества в сфере обращения. То есть, по словам В.ЧУМАКА, если фирма отклоняется от тех показателей качества, которые она декларировала во время регистрации медицинского препарата, Минздрав имеет механизм исключения этих лекарственных средств с рынка.

Он информировал, что в прошлом году министерство изъяло 7 препаратов и 2 препарата - в этом году. На сегодня в Украине разрешены к применению 17 тыс. лекарственных средств. “Эти 7 на общем фоне – это очень мало, и они были изъяты благодаря системе предупреждения еще до того, как попали в аптеки”, - сообщил В.ЧУМАК. Он не обнародовал названия препаратов, но согласился сообщить, что среди них: 4 импортные, среди которых индийский нитроглицерин с уменьшенным вдвое содержанием действующего вещества, и три отечественных препарата.

В свою очередь, В.ОНИЩЕНКО сообщил, что Госинспекцией Минздрава за прошлый год была запрещена реализация 96 серий 29 наименований фальсифицированных лекарственных средств; 76 серий субстандартных, то есть некачественных лекарственных средств, которые не отвечают тем или иным показателям качества, и 46 наименований всех серий лекарственных средств.

По словам В.ОНИЩЕНКО, по результатам проверок структур, через которые осуществляется реализация или обеспечение граждан препаратами, если выявлено нарушение с признаками преступления, материалы передаются в правоохранительные органы. Таким образом, в прошлом году против нарушителей законодательства фармакологического рынка были возбуждены 823 дела. Кроме того, направлено более тысячи сообщений органам лицензирования о нарушении требований и решения дальнейшего действия лицензии. Административных взысканий в прошлом году было осуществлено на сумму свыше 240 тыс. грн..

Справка УНИАН. Согласно со ст. 14 Закона Украины “О лекарственных средствах”, специальным органом государственного контроля качества лекарственных средств является Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины, которой непосредственно подчинены государственные инспекции по контролю качества лекарственных средств в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины имеет в подчинении 27 территориальных государственных инспекций по контролю качества лекарственных средств. Территориальным государственным инспекциям подчинены 27 лабораторий. Общая численность сотрудников Государственной инспекции Минздрава и территориальных государственных инспекций составляет около 600 человек.