Михаил Подоляк отметил, что помощь Украине - это инвестиция Запада в свою безопасность и будущее.

Украина воюет не против Российской Федерации, а против союза РФ, Северной Кореи и Ирана. Западу надо донести, что если они не хотят вступать в войну, то должны обеспечить Киев всем необходимым для решения этих проблем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что 2024 год будет определяющим.

"Будет понятно, какая экономика с одной стороны, а какая - с другой. Какими силами располагают стороны. И здесь важно подчеркнуть, что это не война России против Украины, ни в коем случае. Украина ведет войну против тройственного альянса - РФ, Иран и КНДР. Беларусь вынесем отдельно, хотя эта страна предоставила полигоны, ресурсы и технику для агрессии против Украины. И тем не менее - против всех трех указанных стран введены санкции, каждая из них воспринимается как репрессивный и эскалационный режим. И сейчас Украине в одиночку предлагают решить сразу три глобальные проблемы, которые десятилетиями не решались. Но ключевой момент - решать эту проблему нам предлагают безресурсно", - заявил советник главы ОПУ в интервью изданию "Телеграф".

Видео дня

По его словам, именно это одна из самых фатальных ошибок западной демократии.

"Сейчас нам нужно донести до Запада простые и понятные месседжи: "Мы понимаем, что вы не хотите воевать напрямую. Да, вы имеете право бояться. Но это война другого порядка - война трех агрессивных стран, которые пытаются окончательно сломать глобальный порядок". И такой шанс у этого альянса есть", - считает Подоляк.

При этом он указал, что передача ресурсов Украине в 2024 году в количестве, которое будет паритетно российскому, иранскому и северокорейским ресурсам - для мирового сообщества инвестиция в себя, в свою безопасность.

"Парадигма поменялась - вместо "мы помогаем Украине" должно быть "мы помогаем себе и вкладываем ресурсы в собственные гарантии безопасности". Он (этот процесс – УНИАН) идет быстрее, чем мог бы, но да - для нас это все равно медленно", - заявил представитель Офиса президента.

Обнуление России

В разрезе этого вопроса он вспомнил о парадоксальной ситуации в Штатах, где до сих пор не могут решить вопрос с помощью для Украины. Вашингтон выделил на военный бюджет этом году около 900 миллиардов, из которых для Украины предусмотрено лишь 61 миллиард долларов, из которых 47 миллиардов останутся в американском военпроме.

"То есть наши партнеры могут в реальных боевых условиях апгрейднуть свое вооружение и показать его всему миру. Удачное использование позволяет рекламировать своих производителей - к примеру, в 2023 году доходность военпрома США на глобальном рынке выросла на 56%. И при этом российское оружие постепенно уходит с рынков, высвобождается больше пространства для конкуренции", - объяснил Подоляк.

Также он отметил, что из-за нынешней ситуации происходит обнуление ключевого оппонента Штатов - Российской Федерации, а именно ее армии, ВПК, происходит перераспределение на рынке оружия и так далее.

"Это ключевая задача и для ее выполнения вы должны потратить 7% военного бюджета, который в общем-то и должен тратиться на эти нужды. Опять же, вы вкладываете эти 7% в себя, в свою безопасность и в свою репутацию. Доказываете, что вы - глобальный лидер, что вы единолично прописываете правила и нарушители этих правил будут наказаны. Вне зависимости от того, кто решил выйти за рамки этих правил. Абсурдно даже обсуждать, но даже промедление принятия решения о выделении этих 7% уже портит репутацию США. Тогда возникает вопрос - как можно быть глобальным лидером и в момент ключевого кризиса вы говорите - "Нет, для нас это дорого"?", - подытожил советник главы ОПУ.

Проблемы с помощью США - последние новости

Вопрос с помощью Киеву от Вашингтона тянется еще с прошлого года. В начале текущего года Сенат США все же принял законопроект о выделении 60 миллардов долларов Украине, но спикер Майк Джонсон не вынес его на голосование в Палате представителей. Спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента Роберта Метсола обратились к нему с призывом вынести документ на рассмотрение.

В свою очередь Джонсон заявил, что вопрос оказания помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: