Притоком туристов в Крым будет заниматься милиция

Министерство внутренних дел Украины принимает меры, чтобы акции протеста в Крыму против международных военных учений «Си Бриз – 2006» не привели к оттоку туристов. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел Владимир РУДЫК на брифинге в Министерстве иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что в Крыму особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка и безопасности отдыхающих. Он отметил, что количество личного состава органов внутренних дел, который наблюдает за соблюдением общественного порядка, меняется в соответствии с заявками общественных организаций и ситуации на полуострове.

По словам В.РУДЫКА, в Крыму возбуждено одно уголовное дело за грубое хулиганство, когда группа лиц во время пикетирования мешала проезду дипломатических представителей. Также составлено несколько административных протоколов на участников пикетирований в аэропорту Симферополя и в аэропорту Феодосии.

Представитель МВД отметил, что милиция согласовывает свои действия с органами прокуратуры и в состоянии обеспечить порядок на полуострове.

Как сообщал УНИАН, 6 июня глава Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по рекреационному, санаторно-курортному комплексу и туризму Вячеслав ЗАХАРОВ на внеочередном пленарном заседании ВР АРК заявил, что российские курортники отказываются от путевок в Крым, опасаясь ситуации, сложившейся в АРК в связи с подготовкой к проведению международных военных учений «Си Бриз 2006». По информации В.ЗАХАРОВА, возглавляемый им комитет провел мониторинг в Феодосии, Евпатории и Ленинском районе АРК, который доводят, что из-за американско-украинских учений крымские регионы теряют российского курортника. «Большинство потерь связано с отказом от получения уже оплаченных путевок россиянами», - отметил глава Постоянной комиссии ВР АРК. Так, по словам В.ЗАХАРОВА, потери Евпатории по итогам сезона будут составлять 7 млн. грн., в июне Феодосия потеряет 867 тыс. грн., а Ленинский район - 500 тыс. грн.

В то же время, Государственная служба туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины прогнозирует, что в этом сезоне количество отдыхающих в Крыму будет не меньше прошлогоднего. По словам председателя госслужбы туризма и курортов Анатолия ПАХЛИ, туристический сезон начался активно - на сегодняшний день в Крыму оздоравливается свыше 500 тысяч человек, что, приблизительно, равно количеству туристов в соответствующий период в прошлом году.