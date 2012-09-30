Наблюдатели от ЕС первые свои выводы о выборах обнародуют 29 октября

Об этом, как сообщает Польское радио, сказал председатель миссии, депутат Европарламента Павел Коваль.

Он отметил, что возглавляемая им миссия является самой большой миссией Европарламента по наблюдению за выборами.

«Украина достигла такого уровня политической культуры, что само голосование во время парламентских выборов 28 октября не должно быть проблемой. Особенно важным будет ход избирательной кампании», - сказал П.Коваль.

Он сообщил, что планирует встретиться с лидерами всех политических сил, которые принимают участие в парламентских выборах в Украине.

«Проходящая кампания, очевидно, происходит в тени того факта, что двое лидеров оппозиции находятся в тюрьме. Сегодня ключевым делом в наблюдении за выборами не является только технический ход процесса голосования, прежде всего нужно следить на протяжении предвыборного периода – то есть за ситуацией в СМИ. Я буду обращать внимание на все сигналы относительно свободы СМИ, также в понимании выпуска программ оппозиции. Это очень важно», – заявил польский евродепутат.

П.Коваль будет руководить группой, состоящей из 15 евродепутатов. Как председатель миссии наблюдателей он обещает особо следить, чтобы представители Европарламента были политически нейтральными и не высказывали своих политических симпатий перед выборами. Политик добавил, что он позаботится о том, чтобы миссия ЕП поехала в Украину в предвыборный период, а не только за два дня до голосования.