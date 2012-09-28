Комитет по свободе слова рекомендует Раде отменить голосование за «клевету»

20:05, 28 сентября 2012
Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации рекомендует парламенту отменить результаты голосования в первом чтении за законопроект о введении уголовной ответственности за клевету.

Стець провел заседание сегодня вечером

Об этом УНИАН сообщил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Юрий Стець по итогам внеочередного заседания Комитета.

Ю.Стець заметил, что заседание состоялось сегодня вечером. В частности, рассмотрев проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении проекта закона “О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ужесточения ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека”, внесенный народным депутатом Виталием Журавским, Комитет решил обратиться к фракциям и группам ВР с просьбой поддержать этот проект постановления и отменить результаты голосования за законопроект в первом чтении.

Кроме того, решено обратиться к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с просьбой внести Комитет по вопросам свободы слова и информации в перечень профильных комитетов при рассмотрении подобных вопросов, с целью послабления общественного резонанса при принятии решений, которые ограничивают свободу слова и права журналистов в Украине.

Ю.Стець сообщил, что за такое решение проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета, в частности, Елена Кондратюк, Елена Бондаренко, Виктор Уколов, Александр Абдулин, Юрий Стець, Орест Муц, Владимир Ландик, Алексей Федун.

«Теперь на Согласительном совете я смогу говорить о позиции Комитета, а не только от имени оппозиционных депутатов, которые являются членами комитета», - сказал Ю.Стець.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что этот проект постановления будет рассмотрен уже в предстоящий пленарный вторник, Ю.Стець сказал: «Будет очень странно, если он не будет рассмотрен. Я не знаю, что должно произойти».

Фото на главной Ерик Друкер

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