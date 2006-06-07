До конца недели в Украине - не жарко и не холодно

8 июня по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. На Прикарпатье и Закарпатье пройдут отдельные небольшие кратковременные дожди; утром и днем в восточных, Днепропетровской областях, Крыму и Приазовье дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 5-10°, на остальной территории 10-15°, на востоке до 18°; днем 19-24°, в западной части 15-20°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 9-10 июня в восточных областях сохранится облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, ночью 9 июня пройдет дождь, местами сильный, местами грозы, град. Температура ночью 9 июня 10-15°, 10 июня 8-13°; днем 19-24°. Ветер западный с переходом на северный, 7-12 м/с, ночью 9 июня местами порывы 15-20 м/с.

На остальной территории переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных, а 9 июня днем местами и в северных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди (в Карпатах и на Прикарпатье умеренные). Температура ночью 5-10°, днем 17-22°; на юге ночью 8-13°, днем 20-25°; в западных областях ночью 3-8°, днем 14-19°, в Карпатах 6-11°. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

11 июня - преимущественно без осадков, лишь днем в западных областях, в Винницкой области и местами в восточной части страны небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 5-11°, на побережье морей до 14-16°; днем 19-25°.

12 июня ночью в северных и центральных областях, днем в Украине пройдут дожди. Температура ночью 8-14°; днем 17-23°, в северных и центральных областях 11-17°.

В г.Киеве и столичной области 8 июня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 20-22°; по области ночью 5-10°, днем 19-24°.

9-10 июня переменная облачность сохранится. Без существенных осадков, лишь днем 9 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

11 июня - без осадков; температура существенно не изменится. 12 июня временами дождь; температура ночью 8-13°, днем 12-17°.