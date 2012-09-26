Всемирный конгресс украинцев расширит свою миссию наблюдателей за выборами

03:16, 26 сентября 2012
Политика
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Канадско-украинский фонд/Конгресс украинцев Канады и Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) объединят свои международные наблюдательные избирательные миссии во время парламентских выборов в Украине.

Как сообщается на сайте ВКУ, Конгресс предварительно назначил президента УККА Тамару Олексий и президента КУК Павла Грода сопредседателями миссии. При этом посол Канады в Украине Дерек Фрейзер возглавит миссию, которая будет долгосрочной.

Президент ВКУ Евгений Чолий отметил, что имеет огромное доверие к миссии наблюдателей, возглавляемой Т.Олексий и П.Гродом, которые в прошлом провели много действенных миссий.

В свою очередь П.Грод отметил, что “наблюдатели из всех уголков мира, в том числе из Дубаи, Испании, Канады, США, России и Австралии, взяли на себя обязательство присоединиться к миссии ВКУ, включая многих парламентариев и сенаторов из разных стран".

"Поскольку каждая из наших организаций имеет огромный опыт и авторитет в мониторинге выборов в Украине - это естественная эволюция, которая позволит максимизировать эффективность нашей работы", - сказал он.

Со своей стороны Т.Олексий сообщила, что все наблюдатели подписали строгий Кодекс поведения, созданный по образцу кодекса Организации по безопасности и сотрудничества в Европе. Она отметила, что миссия не допускается к участию в политическом процессе, а только для наблюдения за тем, отвечают ли выборы законам Украины и международным нормам. “В окончательном итоге мы хотим убедиться, что воля украинского народа услышана и учтена", - сказала она.

ВКУ и все его составляющие организации призывают людей во всем мире зарегистрироваться наблюдателями на выборах. Кроме того, Конгресс обращается за финансовой поддержкой для обеспечения эффективности работы миссии.

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