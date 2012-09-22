Азаров думает, что до конца года продавать землю не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в интервью Полтавской областной телерадиокомпании.

«Сейчас должна быть проделана очень серьезная работа по инвентаризации земли, по оценке запасов. Сказать однозначно, сумеем ли мы за оставшиеся два-три месяца все эти проблемы сложные решить, я не могу. А я никогда не даю пустых обещаний», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров отметил, что правительство продолжает работу над необходимыми документами.

«В настоящее время мы заканчиваем работу над земельным реестром. Невозможно принимать серьезные решения в области рынка земли, если мы не будем иметь земельного кадастра и реестра земли», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.