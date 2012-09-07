В «Батькивщине» говорят, что олигархи теперь за бесценок скупят черноземы

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батьківщина».

«Сегодня ночью «региональное» парламентское большинство, приняв закон об образовании земельного банка, предприняло очередной позорный шаг к ограблению украинских крестьян, скупке олигархами за бесценок украинских черноземов», - сказано в заявлении.

В «Батьківщині» убеждены, что власть уже несколько лет работает на то, чтобы отечественные и заграничные олигархи получили возможность выкупить за бесценок украинские черноземы.

«Так называемая земельная реформа, а, вернее, очередная масштабная афера власти, которая по своей сути подобна массовой приватизации 90-х годов, приведет к деградации и упадку украинских сел, к массовой миграции и брошенным на произвол судьбы селам», - убеждены в оппозиции.

«Батьківщина» подчеркивает, что выступает за продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% ставки Национального банка.

Центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальным органам предоставляются полномочия относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, соответственно, таких полномочий лишаются местные государственные администрации, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации и Совет министров Автономной Республики Крым.