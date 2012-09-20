Литвин считает, что прессовать ТВі - это как стричь свинью

Об этом он написал в Фейсбук.

Отвечая на вопрос о том, не стал ли канал заложником политической ситуации, поскольку, «были замечены многочисленные случаи незаконного удаления телеканала ТВi из кабельных сетей Украины», В.Литвин написал: «При желании сегодня можно найти основания для претензий к кому угодно. Очевидно, что... не все безукоризненно и в ТВі. Однако я считаю, что эта показательная порка принесет больше проблем, нежели позитива. Тем более, когда мы находимся в предвыборной ситуации и внимание Европы и мира приковано к Украине». При этом В.Литвин добавил: «По этому поводу я неоднократно обращался к Национальному совету ( речь, наверное, идет о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания – УНИАН) и налоговой службе с тем, чтобы они понимали, что "щетины будет мало, а визга много", как с попыткой стричь свинью».

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВi было обнаружено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВi) Николая Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В начале августа налоговая милиция закрыла уголовное дело в отношении Н.Княжицкого.

Между тем телеканал ТВi прекратили транслировать в более чем 80 кабельных сетях по всей Украине.

Н.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь председатель Нацсовета по телерадиовещания Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать ТВi в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указанию Нацсовета.

8 сентября в Киеве и многих других городах проходили общественные акции в поддержку ТВi.

12 сентября работники телеканала пикетировали Нацсовет с требованиями прекратить давление на телеканал и отправить в отставку его членов.