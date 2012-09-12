ТВі пикетирует Нацсовет по телерадиовещанию

Сотрудники телеканала ТВі возле Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания требуют прекращения давления на независимые СМИ, выполнения требований резолюции массовых акций протеста в поддержку телеканала, которые прошли по всей Украине 8 сентября, и отставки членов Нацсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, такие требования сотрудники Тві объявили сегодня во время пикетирования Нацсовета в Киеве, где они требовали прекращения давления на канал. В пикете приняли участие около 50 человек.

“Давление на телеканал происходит на протяжении последних трех лет. Особенно сейчас это ярко выражено, когда около 80 кабельных операторов незаконно отключили ТВі из кабельных сетей”, - заявил автор и ведущий программы расследований "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко.

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По мнению журналистов ТВі, Нацсовет скомпрометировал себя, поскольку не может обеспечить равный доступ к распространению телесигнала и равные условия для работы на телерынке. Из-за таких притеснений независимых СМИ журналисты требуют отправить в отставку членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам руководителя ТВі Николая Княжицкого, перед президентскими выборами «власти важно иметь монополию на распространение информации».

«Именно сейчас проводят конкурс на цифровое телевидение. Большинство пакетов контролируются группой олигархов, так фактически уничтожается местное региональное телевидение и любые другие неподвластные каналы», - отметил Н.Княжицкий.

Справка УНИАН. Телеканал ТВі прекратили транслировать в более чем 60 кабельных сетях по всей Украине.

Н.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь, председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать телеканал ТВі в своих сетях. Он также опроверг заявление о том, что канал отключают по указанию Нацсовета.

8 сентября в Киеве и многих городах Украины проходили общественные акции в поддержку телеканала ТВі.