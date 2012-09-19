В разведке не комментируют заявление о Тимошенко-«агенте ФСБ»

В Службе внешней разведки Украины не комментируют распространенное сегодня отдельными СМИ заявление народного депутата Григория Омельченко о том, что якобы экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была завербована Федеральной службой безопасности России.

«Мы не комментируем это заявление», - сказали УНИАН в пресс-службе СВР.

Как сообщает Главком, по словам Г.Омельченко, Ю.Тимошенко была завербована ФСБ в июне 1995 года.

"В справке ФСБ России под грифом "совершенно секретно", подготовленной для Президента Путина, детально расписано, как Тимошенко была завербована ФСБ в июле 1995 года, когда была задержана с мужем в аэропорту "Внуково" за контрабанду 100 тысяч долларов, и как она использовалась в качестве агента по уголовным делам, которые расследовали правоохранительные органы России ", - утверждает Г.Омельченко.

"ФСБ рекомендовала Путину использовать Тимошенко в будущем... В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть указанную справку о деятельности Тимошенко в качестве агента ФСБ, и с ней был ознакомлен Президент Кучма", - сказал Г.Омельченко.