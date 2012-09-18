Бютовец говорит, что ударил Омельченко из-за «дела педофилов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богдан сообщил сегодня журналистам после данного инцидента.

Он напомнил, что в 2009 году Г.Омельченко обвинил несколько народных депутатов, в том числе и его, в том, что они педофилы.

«Три года Генеральная прокуратура расследовала это дело, и никаких доказательств и ни одного подтверждения не нашли», - сказал он.

Р.Богдан отметил, что такие обвинения в 2009 году, безусловно, были пиар-технологией во время президентских выборов.

«Я попросил Г.Омельченко опровергнуть эту информацию, и он отказался. Поэтому у меня не было другого выхода», - сказал Р.Богдан.

Народный депутат отметил, что не мог поступить иначе, хотя и не считает правильным выяснение отношений подобным образом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, в кулуарах Верховной Рады между депутатом из фракции "БЮТ-Батькивщина" Р.Богданом и внефракционным депутатом Г.Омельченко произошел инцидент.

Депутаты разговаривали в кулуарах парламента. Р.Богдан внезапно ударил кулаком Г.Омельченко в лицо и ушел.

Справка УНИАН. 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил о фактах растления несовершеннолетних в "Артеке".

Руководство "Артека", в свою очередь, заявило, что факты растления детей не имеют никакого отношения к центру.

Позднее стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий Омельченко направлял многочисленные обращения к Президенту, в Генпрокуратуру и МВД. Г.Омельченко заявил, что в скандале фигурируют три народных депутата.