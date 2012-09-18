Коммунисты стали в позу и собираются работать до выборов

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, сообщается на сайте партии.

Он подчеркнул, что уже давно поднимал вопрос о том, чтобы Верховная Рада во время избирательной кампании приняла решение о работе только над законопроектами, которые касаются социальных вопросов, либо вообще отменила проведение заседаний.

«Но тогда возникает вопрос, почему мы не выполняем свои обязательства перед избирателями, поскольку до выборов следующего парламента мы должны работать», – отметил П.Симоненко.

Лидер коммунистов добавил, что парламентарии должны четко определить перечень необходимых законов и сформировать пакеты по инициативам различных фракций и рассматривать их в определенные сроки.

Как сообщал УНИАН, с начала открытия новой сессии ВР провела всего два пленарных заседания - 4 сентября и 6 сентября.

17 сентября лидер фракции Партии регионов Александр Єфремов заявил, что фракция ПР предлагает депутатам на этой неделе только один день работать в пленарном режиме. По его словам, в этот день парламент должен сконцентрироваться на принятии важных законопроектов, поданных Кабинетом министров, Президентом и некоторыми депутатами. Весь остальной период депутаты будут работать в комитетах и с избирателями. Лидер фракции Партии регионов напомнил, что все предыдущие избирательные кампании Верховная Рада вообще не работала в пленарном режиме.

После этого председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил депутатам работать в пленарном режиме на этой неделе лишь 18 сентября.

Депутаты сегодня путем голосования определятся относительно поддержки или отклонения этого предложения.