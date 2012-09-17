Депутаты ссорятся, потому что 340 нардепам некогда ходить на работу

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой выступил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, в этот день парламент должен сконцентрироваться на принятии важных законопроектов, поданных Кабинетом министров, Президентом и некоторыми депутатами. Весь остальной период депутаты будут работать в комитетах и с избирателями.

Кроме того, лидер фракции Партии регионов отметил, что представители оппозиции также должны принимать участие в пленарных заседаниях, а не делегировать по 3-4 представителя, которые, по словам А.Ефремова, «только создают шумовые эффекты».

Лидер фракции Партии регионов напомнил, что все предыдущие избирательные кампании Верховная Рада вообще не работала в пленарном режиме.

«Более эффективно можно работать в том формате, когда мы определяем один день рабочий пленарный», - сказал он.

Кроме того, по убеждению А.Ефремова, такой график работы даст возможность 340 депутатам нынешнего созыва принимать участие в предвыборной кампании, поскольку они или включены в избирательные списки, или баллотируются в мажоритарных округах.

Предложение А.Ефремова вызвало определенное неудовлетворение у представителей оппозиционных фракций.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир Литвин также обратил внимание представителей оппозиции, что они не принимают участие в пленарных заседаниях, от их фракций на заседание ходят лишь несколько представителей. По его словам, учитывая это, целесообразно было бы работать только один пленарный день.

Спикер добавил, что оппозиционные депутаты во время пленарных заседаний не работают в сессионном зале, а занимаются избирательной кампанией.

«Давайте договоримся: если мы проводим заседание неделю, то нужно быть в сессионном зале, а если нет – то нужно написать заявление на отпуск и принимать участие в избирательном процессе. Так будет честно», - добавил В.Литвин.