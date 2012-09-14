Федерация легкой атлетики называет клеветой обвинения в растрате средств

Об этом говорится в сообщении ФЛАУ, размещенном на официальном сайте федерации.

Федерация легкой атлетики Украины считает обвинения некоторых спортсменов и тренеров, высказанные и опубликованные в средствах массовой информации, абсолютно необоснованной клеветой в адрес руководства ФЛАУ и многочисленных членов легкоатлетического общества.

“Кроме того, мы заявляем, что группа лиц, лидеры которой не являются членами ФЛАУ, осуществляет давление на областные федерации, тренеров штатной сборной, общественность через СМИ с целью дискредитации президента ФЛАУ Валерия Борзова”, – говорится в сообщении. В федерации заявляют, что при этом используется конфликтная ситуация между некоторыми тренерами и спортсменам сборной команды и руководством ФЛАУ, которая возникла в результате применения жестких мер для соблюдения спортивной дисциплины и выполнения индивидуальных планов подготовки к Олимпийским играм.

“Мы считаем, что спортсменов целенаправленно дезинформировали о том, что ФЛАУ несет полную ответственность за расходование бюджетных средств, строительство и финансирование спортивных сооружений, приобретение инвентаря и оборудования. При этом накануне отчетно-выборной конференции ФЛАУ определенная группа лиц лоббирует интересы конкретного человека, который не имеет опыта работы в сфере спорта и физической культуры, но проявляет незаурядный интерес в получении должности президента ФЛАУ”, – говорится в заявлении.

ФЛАУ заявляет, что никогда не получала бюджетных средств для проведения спортивных мероприятий и, тем более, для подготовки сборной команды, поэтому не может нести ответственность за их использование. Эту информацию, отмечают в федерации, подтвердил председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин на брифинге 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 сентября, Р.Сафиуллин обнародовал предварительный отчет о результатах работы спецкомиссии, согласно которым было выявлено нецелевое использование средств руководителями национальной сборной Украины по легкой атлетике, выделенных на подготовку спортсменов, в частности на подготовку к Олимпийским играм.

Согласно решению комиссии, она рекомендует председателю Госслужбы передать в правоохранительные органы для соответствующего реагирования материалы о выявленных комиссией фактах финансовых нарушений, совершенных тренерами сборных по легкой атлетике во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Также комиссия рекомендует Госмолодежспорту досрочно разорвать контракты и освободить от должностей Валерия Александрова, который является государственным тренером, за неподобающее исполнение должностных обязанностей и нарушение пункта контракта об ответственности за целесообразное и экономное использование средств, выделенных на спортивные мероприятия; главного тренера Александра Апайчева - за неподобающее исполнение должностных обязанностей и нарушение пункта контракта о контроле за деятельностью тренеров и спортсменов сборных команд; старшего тренера Константина Степанцова - за неподобающую организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований и подделку документов; начальника команды Руслана Руссу - за неподобающую организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований и подделку документов.

Р.Сафиуллин сказал, что этот отчет о работе комиссии является предварительным, в соответствии с ним предлагается продолжить проверку до 5 октября.

Отвечая на вопрос журналистов об ответственности в связи с выявленными фактами не только руководства сборной по легкой атлетике, но и руководства Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), Р.Сафиуллин отметил, что согласно приказу проверка проводилась относительно возможных фактов финансовых махинаций тренерами штатных сборных, однако о Федерации и ее руководстве речь не шла.

Председатель Госслужбы отметил, что «Федерация рекомендует, старший государственный тренер формирует сборную команду, предлагает план финансирования ее подготовки, который затем рассматривается».

Также отвечая на вопрос, мог ли президент Федерации легкой атлетики Валерий Борзов допустить финансовые махинации руководства национальной сборной, Р.Сафиуллин сказал, что не знает, однако отметил, что государственный тренер В.Александров также является первым вице-президентом Федерации легкой атлетики, а главный тренер А.Апайчев – вице-президентом ФЛАУ.

Также Р.Сафиуллин сказал, что позже ответит ответ, согласится ли Госслужба с рекомендациями комиссии и освободит перечисленных руководителей сборной.

Рассказывая о результатах проверки, Р.Сафиуллин обнародовал некоторые факты, в частности, по документам руководства штатной национальной сборной с апреля 2011 года по июнь 2012 года сборные по легкой атлетике проводили учебно-тренировочные сборв в российском городе Кисловодск, всего за это время было проведено 10 сборов. Председатель службы отметил, что потраченная на проведение этой серии сборов сумма составляла 3,5 млн. грн.

Р.Сафиуллин сообщил, что, согласно документам, эти сборы проводились на базе Центра подготовки армейских спортсменов Российской Федерации. По его словам, за время работы комиссии избирательно были проверены детали проведения одних сборов, которые проходили с 2 по 23 мая этого года. Госмолодежспорта направила соответствующие запросы в российские спортивные органы относительно подробностей проведения и расходов на эти сборы. В своем ответе государственные структуры России сообщили, что вся база этого центра была перевезена, а с 27 марта 2012 года сам центр был расформирован. «Нет такого заведения, о котором шла речь в документах», - сказал Р.Сафиуллин.

Также он отметил, что согласно ответу российских органов власти, еще во время существования этого центра расчеты за аренду жилых помещений, спортивных комплексов и т.п. проводились в российских рублях, в то время как украинские функционеры указали в документах, что расчеты с этим центром проводились в американских долларах.

Кроме того, Р.Сафиуллин отметил, что во время встречи с ним спортсмены сообщили, что на этих сборах в Российской Федерации они жили не на базе, как говорится в документах, а в частном секторе. Также, по их словам, никакие спортивные сооружения центра в действительности не арендовались. Р.Сафиуллин сказал, что сейчас речь идет лишь об одних учебно-тренировочных сборах. По его словам, проверка проведения других сборов будет продолжена.

Отдельно Р.Сафиуллин отметил, что согласно предоставленным руководством сборной документам на сборах в Кисловодске было 36 спортсменов. В то же время, по его данным, 12 из этих 36 точно находились в Украине и не пересекали границу.

По словам Р.Сафиуллина, что касается жалоб легкоатлетов на условия пребывания на учебно-спортивной базе олимпийской подготовки "Святошин", то спецкомиссия выявила, что во время сборов на питание спортсменов в действительности была потрачена лишь часть средств, указанных в документах.

Кроме того, по поводу тренировочных сборов в Ялте Р.Сафиуллин сообщил, что там также проверка выявила неполное использование средств на нужды спортсменов и многие необходимые документы, касающиеся использования средств во время этих сборов, вообще отсутствуют.

Ранее Р.Сафиуллин встретился с членами олимпийской сборной Украины по легкой атлетике, которые принесли коллективное письмо-жалобу в Госмолодежспорт и пожаловались на возможные финансовые и другие нарушения во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований в 2011-2012 гг.