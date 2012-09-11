Только 48% украинцев знают, что половина депутатов идет по мажоритарке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено Фондом с 10 по 15 августа 2012 года.

В то же время, по ее словам, в середине августа лишь 48% точно знали, что половина депутатов на выборах в Верховную Раду будет избираться в мажоритарных округах, еще 29% - «что-то об этом слышали», а 23% населения не знало об этом ничего. Среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, знали о голосовании в мажоритарных округах 52%, «что-то об этом слышали» 29%, а 19% - не знали вообще.

Больше всего осведомлены относительно голосования с наличием на выборах мажоритарной составляющей избиратели «Батьківщини» и «Свободы», среди избирателей которых лишь 6% ничего не знают о голосовании в округах; среди других избирателей ничего об этом не знают: 27% - избирателей «УДАРа», 24% - избирателей КПУ, 22% - избирателей Партии регионов и столько же - среди избирателей партии Натальи Королевской «Украина - вперед!».

Большую осведомленность относительно голосования в мажоритарных округах проявили те, кто знает о движении «Честно!»: среди тех, кто знает об этом движении, 72% знают и о голосовании в мажоритарных округах, 21% «что-то слышали» о мажоритарной составляющей выборов, 7% о мажоритарных округах не знали ничего. А среди тех, кто ничего не знает о движении «Честно!», знают о мажоритарных округах 42%, «что-то слышали» - 27%, а 30% - не знали ничего.

*** Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 10 по 15 августа 2012 года. Были опрошены 2009 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос осуществлен при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение» и программы Матра посольства Нидерландов в Украине.