Третьяков: Заключение Тимошенко – одна из технологий по фальсификации выборов

Неучастие лидера оппозиции в парламентских выборах серьезно искажает результаты народного волеизъявления. Это одна из технологий фальсификации, которые применяются властью против демократической оппозиции, считает оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Неудивительно, что официальные лица Совета Европы еще до оглашения результатов ставят выборы в Верховную Раду под сомнение, – сказал Александр Третьяков в интервью журналистам. – Тюремное заключение лидера оппозиции под надуманным предлогом – это практика диктаторских режимов Латинской Америки или Африки, но никак не демократической страны в XXI веке, которая стремится вступить в Евросоюз».

По мнению оппозиционного политика, единственный способ освободить Юлию Тимошенко – это победа оппозиционных сил на выборах в Верховную Раду 28 октября 2012 года.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд заявил, что пребывание одного из лидеров оппозиции в колонии является проблемой для признания парламентских выборов в Украине.

«Я признаю, что когда один из основных лидеров оппозиции находится в тюрьме – это проблема», - заявил Торнбьорн Ягланд. Ягланд в очередной раз напомнил, что подвергать сомнению заключенные во время премьерства Юлии Тимошенко газовые контракты с Россией лучше было бы не в суде, а демократическим путем.