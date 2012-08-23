Оппозиция в День независимости проведет митинг и установит рекорд
Объединенная оппозиция «Батькивщина» 24 августа, в День Независимости, проведет в Киеве митинг и развернет самый большой в Украине государственный флаг.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОО «Батькивщина», оппозиция призывает украинцев вместе отметить День Независимости.
Предусматривается, что в 10.30 состоится сбор участников и формирование колонны на Михайловской площади.
В 11.00 колонна отправится в пешим ходом по улице Владимирской в сторону парка имени Шевченко.
Состоится возложение цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко.
В парке имени Шевченко пройдет праздничный митинг с участием руководителей Объединенной оппозиции.
Перед началом митинга молодежные организации оппозиции развернут самый большой в Украине государственный флаг на проезжей части перед Красным корпусом Университета. Планируется, что будет зафиксирован рекорд Украины.
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