Оппозиция в День независимости проведет митинг и установит рекорд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОО «Батькивщина», оппозиция призывает украинцев вместе отметить День Независимости.

Предусматривается, что в 10.30 состоится сбор участников и формирование колонны на Михайловской площади.

В 11.00 колонна отправится в пешим ходом по улице Владимирской в сторону парка имени Шевченко.

Состоится возложение цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко.

В парке имени Шевченко пройдет праздничный митинг с участием руководителей Объединенной оппозиции.

Перед началом митинга молодежные организации оппозиции развернут самый большой в Украине государственный флаг на проезжей части перед Красным корпусом Университета. Планируется, что будет зафиксирован рекорд Украины.

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