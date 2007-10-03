1 октября Черновецкий раздал более 1 тыс. га киевской земли

По подсчетам экспертов и депутатов, 1 октября Киевсовет раздал более 2 тыс. гектаров киевской земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер депутатской группы в Киевском городском совете Виталий КЛИЧКО.

Он подчеркнул, что точную информацию о площади розданной в понедельник на сессии Киевсовета столичной земли депутаты подсчитать не могут, поскольку до сих пор не могут получить документов решений Киевсовета, но суммарно она составляет более 2 тыс. га.

“Мы не можем подсчитать, сколько всего было роздано земли в столице, потому что нам не выдают решения Киевсовета. Кроме того, практически все вопросы рассматривались без проектов решений, то есть депутаты не были ознакомлены, что это за земля, где она находится, какова ее площадь. Мы не имеем этих данных. Только совхоз “Хотовский” - это около 1,5 тыс. га! Таких вопросов было много. 90% из 609 вопросов, вынесенных на сессию, касались землепользования. По подсчетам различных экспертов, депутатов, всего было роздано более 2 тыс., а может и 3 тыс. га киевской земли”, - сказал В.КЛИЧКО.

Он подчеркнул, что на сегодня остается непонятной позиция депутатов из фракции “Наша Украина” в Киевсовете, которая входит в объединение “Демократический Киев”, а на самом деле голосовала на сессии 1 октября, поддерживая предложения нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В.КЛИЧКО сообщил, что еще вчера обсуждал эту тему с руководителями партии “Народный Союз Наша Украина”, и они отрицательно оценили действия фракции “Наша Украина” в Киевсовете и все, что произошло на сессии.

Он также информировал, что завтра планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно этого же вопроса.

По словам В.КЛИЧКО, его фракция сейчас готовит материалы для иска в суд относительно принятых незаконно решений Киевсовета. Такие же иски, по его информации, готовит и фракция БЮТ в Киевсовете.

“Мы отдельно обращаемся с иском в суд, и мы хотим, чтобы наши иски отдельно рассматривались. Не имеет значения, сколько исков и от какой политической силы. Мы отстаиваем интересы киевлян и уверены, что эти действия должны быть адекватно оценены, и люди, причастные к этим незаконным действиям, должны нести ответственность”, - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Киевсовет без участия фракций БЮТ, Партии регионов и Группы Кличко поддержал выделение более 400 земельных участков, которые были внесены в повестку дня сессии без информации об этих землях, кроме регистрационного номера дела.

По убеждению депутатов от БЮТ и группы Кличко, сессия Киевсовета 1 октября была проведена именно в этот день (после парламентских выборов), чтобы принять решение о выделении такого количества земли.

Во время сессии произошла драка между представителями промэрского большинства и оппозиции из-за того, что “бютовцы” пытались забрать карточку для голосования депутата, который находился в этот день за пределами Украины, однако его голос засчитывался в результат голосования. Оппозиция заявила об использовании таким образом около 15 депутатских карточек.