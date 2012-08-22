Языковой майдан в Харькове продолжается - власть оставила его в покое

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор акции протеста Дмитрий Пилипец, комментируя информацию в СМИ о том, что харьковский языковой майдан разогнали перед визитом в город Президента Украины Виктора Януковича.

«Эта информация не соответствует действительности. Это непроверенная информация. Мы продолжаем стоять», - сказал Д.Пилипец.

Он отметил, что на данное время вблизи памятника Т.Шевченко в Харькове находятся около 10 участников акции протеста. По словам Д.Пилипца, неподалеку постоянно дежурят несколько работников милиции, которые не препятствуют проведению акции протеста.

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Организатор акции заметил, что в последние дни местная власть не предпринимает никаких действий для того, чтобы запретить акцию в поддержку украинского языка. «Возможно, они поняли, что этим создают многовато информационных поводов», - допустил он.

Д.Пилипец отметил, что участники акции протеста против принятия языкового закона готовятся к празднованию Дня Независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

В Харькове бессрочная акция протеста против языкового закона началась 3 июля в центре города на площади Свободы. После судебных запретов ее участники несколько раз изменяли место проведения, и сейчас она проходит в центре Харькова возле памятника Шевченко. В последний - шестой раз - Харьковский окружной административный суд по иску городской власти запрещал проведение в Харькове бессрочной акции протеста против языкового закона 16 августа.

20 августа Харьковский городской совет предоставил русскому языку в Харькове статус регионального.

Сегодня, 22 августа, в Харькове с рабочим визитом находится Президент Украины Виктор Янукович. Он торжественно открыл монумент Независимости Украины в исторической части Харькова.