Харьковский «языковой майдан» возобновился после погрома

Как рассказал УНИАН участник ночного дежурства в палаточном городке, председатель областной организации Союза украинской молодежи Константин Черемский, нападение произошло в начале второго часа ночи, после того, как в городе выключили свет.

«Нападающих было шестеро, все спортивного телосложения, на головах капюшоны. Действовали группами - согласованно и молча. Двое срезали баннеры и убежали. Следующие двое выхватили государственные флаги, сломали древка, забрали другие наши вещи и также скрылись. Еще двое мгновенно перерыли наши сумки, личные вещи, подобрали остатки плакатов - забрали все «вещественные доказательства» - и также убежали», - рассказал К.Черемский.

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По его словам, все это длилось около пяти минут. «Нас было двое, мы не вмешивались, чтобы не спровоцировать драку, а милиции не было», - сказал К.Черемский. Он добавил, что с начала акции поблизости всегда дежурили правоохранители, «а сегодня ночью мы их не видели. Милиция, которую мы вызвали, приехала через час. Сделали заявление, утром дали показания».

В то же время, согласно сообщению пресс-службы областной милиции, 14 августа в 01.30 в дежурную часть Дзержинского районного отдела милиции города Харькова поступило сообщение о том что, якобы на участников акции протеста против «языкового» закона совершено нападение, украдено четыре государственных флага, срезаны ножами, разорваны и украдены агитационные материалы. На место события немедленно прибыла следственно-оперативная группа Дзержинского райотдела, руководство Харьковского городского управления милиции. Данный факт должным образом зарегистрирован в соответствующем журнале Дзержинского райотдела, теперь проводится опрос свидетелей относительно сбора первичного материала для принятия решения согласно с действующим законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты в саду Шевченко, что в центре Харькова, вблизи памятника Тарасу Шевченко, на том же месте, где проходила акция и произошло нападение, собралось около 10 активистов. Участники акции восстановили плакаты и транспаранты и планируют установить государственные флаги, поскольку, как заявляют они, ночью все это было полностью уничтожено нападающими.

Активисты считают акцию легитимной, поскольку они «в очередной раз известили власть».

Как сообщал УНИАН, бессрочная акция протеста против языкового закона длится в Харькове с 3 июля. Четыре раза суды, по искам городской власти, принимали решение о запрещении проведения этой акции.