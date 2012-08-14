Иващенко дали условно и освободили из-под стражи в зале суда

Коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор бывшему врио министра обороны Валерию Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления после более чем 40-минутного пребывания в совещательной комнате объявила председательствующая на судебном процессе судья Ольга Юрдига.

«Апелляцию осужденного Иващенко и его защитников удовлетворить частично. Освободить Иващенко от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год», - говорится в постановлении суда.

При этом суд обязал В.Иващенко не выезжать за пределы Украины без извещения работников уголовно-исполнительной инспекции, а также периодически появляться в ней для регистрации.

Также постановлением суда изменена мера наказания бывшему управляющему санацией Феодосийского судомеханического завода Сергею Михееву (он был приговорен к трем годам лишение свободы – УНИАН).

В частности, суд полностью удовлетворил жалобу его адвоката, назначив срок наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.