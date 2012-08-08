В Енакиево отремонтируют дороги за 18 государственных миллионов

Управление жилищно-коммунального хозяйства Енакиевского горсовета по результатам тендера заключило с Енакиевским ОП ЗАО «Облдомремстрой» ряд договоров на капитальный ремонт дорог на сумму 17,98 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Как отмечают «Наші гроші», заказан капитальный ремонт автодорог по ул. 60 лет СССР (233 грн./м2), по ул.Луганское шоссе (302 грн. / Кв м), по вул.Мальванова (234 грн. / Кв м), а также ремонт внутриквартальных дорог Енакиево (245 грн. / кв м). Средства на ремонт дорог выделены из государственного бюджета.

30 июля в Енакиево приезжал президент Виктор Янукович, который посетил могилу родителей. Накануне визита местная мэрия также средства государственного бюджета приобрела всесезонную конвейерно-вакуумной машину Dulevo 5000 Evolution с 2,38 млн грн.

Издание напоминает, что недавно горсовет Енакиево получила субвенцию из государственного бюджета в размере 103,41 млн грн. на развитие жилищно-коммунальной сферы.