Источник: в польском консульстве в Луцке «шенгенку» продавали по 300-900 евро

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к консульству.

Собеседник агентства отметил, что в эту группу, среди других, входит главный визовый консул в Луцке и предприниматель, у которого консульство арендует помещение, отметив, что это общеизвестная в городе информация.

"Общественность вообще удивлена, что только сейчас из этого поднялся скандал, потому что все в Луцке знают, где и за сколько можно сделать визу", - сказал источник.

Он отметил, что жители города неоднократно информировали о коррупции в Луцком консульстве его работников и польских журналистов, отметив, что соответствующие документальные подтверждения имеют украинские правоохранители.

Собеседник агентства отметил, что эта группа выдавала визы не только украинцам, но и иностранцам, которые не проживают в Украине, среди которых он вспомнил афганцев, чеченцев, иранцев и жителей Африканского континента.

"Выдачу нелегальных виз поставили на поток, и практически полностью монополизировали этот рынок, а это десятки тысяч евро в день", - сказал собеседник агентства.

"Вообще не стоял вопрос о невозможности выдачи виз, за деньги можно было сделать все", - добавил он.

По информации источника, трехмесячная шенгенская виза стоила в среднем 300 евро, на полгода - 450 евро, а годовая - от 600 до 900 евро.

Собеседник УНИАН отметил, что замешенный по делу консул находится в пенсионном возрасте и, несмотря на это продолжает работать на своей должности, в то время как ряд других консулов, которые приезжали на работу в Луцк и работали честно, через некоторое время по до конца не известным причинам переводились на другие должности.

"Были слухи, что они вступали в конфликт с визовым консулом", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе польская GazetaPolskaCodziennie написала о создании, по меньшей мере, тремя работниками консульства Польши в Луцке преступной группы, которая занимается нелегальной выдачей виз и может быть замешана даже в торговле детьми.

Самая крупная оппозиционная польская партия PIS заявила о намерении добиться обсуждения этого скандала на заседании комиссии польского Сейма в конце августа, а МИД Польши пообещал уволить замешанных в коррупции работников в случае, если прокуратура, которая расследует это дело, выдвинет им официальные обвинения.

Справка УНИАН. Польша традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех 26 государств Шенгенской зоны, официальная оплата за которые для граждан Украины составляет от 20 до 35 евро в зависимости от того, национальная это виза или шенгенская.

В прошлом году семь польских консульств в Украине выдали 570 тысяч виз, около половины из которых выдало представительство во Львове, а второе место по количеству выданных виз заняло консульство в Луцке.