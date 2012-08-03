Оппозиция: киевская власть отдает регионалам в аренду помещения по гривне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Общая площадь помещений в Оболонском районе, которые должны перейти из коммунальной собственности территориальной общины в аренду, составляет 314,8 м2, отмечается в сообщении.

По данным оппозиции, постоянная комиссия по вопросам собственности Киевсовета на своем заседании от 3 июля поддержала предложение депутата Киевсовета от ПР Владимира Дейнеги о предоставлении в аренду Оболонской районной организации Партии регионов 4-х нежилых помещений на особо выгодных условиях. Так, помещение по ул. М.Майорова, 1, ул. Маршала Тимошенко, 18, ул. Мате Залки, 6-а, и по просп. Героев Сталинграда, 18, будут предоставлены для размещения партофисов партии власти без проведения конкурсов и с арендной ставкой платы 1 грн на период избирательной кампании.

«Отдавая 300 квадратов недвижимости в аренду всего за 4 гривни в год, бюджет города теряет около 44 тыс. грн, – возмущаются в столичной оппозиции. - Многодетные семьи, частные предприниматели, партийные организации всех других политических сил мира могут только позавидовать комфортным условиям работы Оболонской организации регионалов».

Как отмечают в Киевском штабе «Батькивщины», решение постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности является основанием для рассмотрения вопроса на очередной сессии. Помешать существующему провластному большинству депутатов голосовать в поддержку данного вопроса должен депутатский запрос от руководителя столичного регионального штаба оппозиции Юрия Одарченко, подчеркнули в оппозиции.

В запросах в адрес и.о. Киевского городского председателя Галины Гереги депутат Ю.Одарченко требует объяснить основания предоставления Оболонской районной в Киеве организации Партии регионов офисных помещений. Ведь согласно существующему Положению об аренде имущества территориальной общины Киева (утвержденному решением Киевсовета 22.09.11 г. с изменениями от 24.05.2012 г.), для политических партий недвижимость более 50 м2 оплачивается в 4% от оценочной стоимости помещения.