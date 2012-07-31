Кличко: ВР превратилась в помещение, где штампуют сомнительного качества бумажки

В партии «УДАР» считают, что подписаниям языкового закона председатель Верховной Рады Владимир Литвин «присягнул в верности правящему клану и заранее отблагодарил власть за право попасть ему и его однопартийцам в следующий парламент».

Об этом идет речь в заявлении «УДАРа», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В «УДАРе» отмечают, что во времена спикерства В.Литвина парламент утратил свою независимую роль, из законодательного органа превратился в «помещение, где штампуют сомнительного качества бумажки, а не законы, которые должны определять жизнедеятельность страны». Именно при его спикерстве неуважение к нормам регламента и законов в самом парламенте было возвышено до абсолюта, отмечают в партии.

В «УДАРе» добавляют, что В.Литвин подписал закон, за который никто не голосовал – об этом свидетельствует стенограмма заседания Верховной Рады за 2 июля, когда скандальный законопроект, невзирая на нарушение регламента, пытались поставить в повестку дня.

«Нынешний спикер за свою политическую жизнь не раз изменял позицию и политические убеждения. Сегодняшний поступок после фарса с отставкой – очередное свидетельство зависимости и беспринципности, неуважения к своему избирателю, к своим корням. Историк, который должен был бы знать всю многовековую драму притеснений украинского языка, стал в один ряд с теми, кто уничтожал украинский, поставив свою подпись под этим скандальным и популистским законом», – заявляют в «УДАРе».

В партии также отмечают, что следующая Верховная Рада обязательно вернется к тому, чтобы пересмотреть все непрофессиональные законы, принятые нелегитимно, с нарушением всех возможных норм закона и регламента.

«Языковое законодательство в Украине нуждается в совершенствовании, но это должно быть профессиональная дискуссия с привлечением экспертов, а не популистские предвыборные документы, далекие от европейских норм, в том числе и европейской языковой Хартии, на которую безосновательно ссылаются авторы скандального языкового законопроекта», - заявляют в «УДАРе».