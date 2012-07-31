Дочь Тимошенко заявляет о слежке: ее почту читают посторонние
Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения заявляет, что за ней и ее родными продолжают следить и прослушивать телефоны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
Кроме того, по словам Е.Тимошенко, сегодня неизвестные «взломали» ее электронный ящик. Хакеры изменили пароли доступа к электронной почте.
Она предполагает, что власть раздражает ее активность, а ящик «взломали», чтобы узнать о ее дальнейших планах.
"Власть не знает, как остановить мою деятельность, направленную на восстановление справедливости в отношении моей мамы, которую режим незаконно лишил свободы. Мои телефоны и телефоны родных прослушиваются и уже длительное время за нами ведется наблюдение", - заявила Е.Тимошенко.
По ее мнению, "это проявление слабости режима, который продолжает совершать провокации и пытается запугать семью".
Дочь Ю.Тимошенко также отметила, что "ее никто не сможет запугать, а дело об освобождения своей мамы она обязательно доведет до конца".
"Юлия Тимошенко является политическим узником, режим долго не удержится, и она скоро будет на свободе, потому что незаконность преследований признал весь мир. И мы надеемся, что Европейский суд по правам человека очень скоро восстановит справедливость", - отметила Е.Тимошенко.