Дочь Тимошенко заявляет о слежке: ее почту читают посторонние

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Кроме того, по словам Е.Тимошенко, сегодня неизвестные «взломали» ее электронный ящик. Хакеры изменили пароли доступа к электронной почте.

Она предполагает, что власть раздражает ее активность, а ящик «взломали», чтобы узнать о ее дальнейших планах.

"Власть не знает, как остановить мою деятельность, направленную на восстановление справедливости в отношении моей мамы, которую режим незаконно лишил свободы. Мои телефоны и телефоны родных прослушиваются и уже длительное время за нами ведется наблюдение", - заявила Е.Тимошенко.

По ее мнению, "это проявление слабости режима, который продолжает совершать провокации и пытается запугать семью".

Дочь Ю.Тимошенко также отметила, что "ее никто не сможет запугать, а дело об освобождения своей мамы она обязательно доведет до конца".

"Юлия Тимошенко является политическим узником, режим долго не удержится, и она скоро будет на свободе, потому что незаконность преследований признал весь мир. И мы надеемся, что Европейский суд по правам человека очень скоро восстановит справедливость", - отметила Е.Тимошенко.