ДТП в Москве: нетрезвый водитель сбил 6 пьяных пешеходов
11:58, 29 июля 2012Политика
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Пострадавшие отделались травмами.
Пьяное ДТП в Москве
Легковой автомобиль сбил в воскресенье шесть человек на западе Москвы, никто из пешеходов серьезно не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Подмосковья.
Авария произошла на Мякининском шоссе, недалеко от МКАД.
"По предварительным данным, шесть человек в состоянии алкогольного опьянения возвращались с пляжа, их сбил водитель на иномарке, который, по предварительной информации, также был нетрезв", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие не получили серьезных травм, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма.
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