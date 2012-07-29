ДТП в Москве: нетрезвый водитель сбил 6 пьяных пешеходов

Легковой автомобиль сбил в воскресенье шесть человек на западе Москвы, никто из пешеходов серьезно не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Подмосковья.

Авария произошла на Мякининском шоссе, недалеко от МКАД.

"По предварительным данным, шесть человек в состоянии алкогольного опьянения возвращались с пляжа, их сбил водитель на иномарке, который, по предварительной информации, также был нетрезв", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие не получили серьезных травм, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма.