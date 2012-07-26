"Регионалы" вручают государственные тюнеры от своего имени

Как сообщили сегодня в Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», 24 июля в коммунальной газете «Вечерняя Макеевка» вышла публикация под названием «Цифра» стучится в дома, благодаря Партии регионов». В публикации говорится о том, что в Макеевке представители Кировской районной парторганизации Партии регионов вручили двум гражданам пожилого возраста тюнеры для цифрового телевидения и подключили их к телевизорам. Руководитель аппарата Кировской районной организации Партии регионов Юлия Урядникова в своем комментарии коммунальной газете отметила, что «реакция людей, которые стали участниками этой программы, свидетельствует о вере народа» в своего Президента.

Также местный телеканал «ЮНИОН» показал сюжет об этой акции местных регионалов. В нем сообщалось, что Партия регионов в ближайшее время вручит телевизионные тюнеры еще пятерым жителям Кировского района Макеевки.

Общественники из КИУ напомнили, что в настоящее время в Украине реализуется государственная программа по обеспечению населения средствами приема сигналов цифрового телерадиовещания.

Общественные наблюдатели ДОО ВОО «Комитет избирателей Украины», которые действуют в рамках общенациональной кампании Гражданской сети «ОПОРА», позвонили в общественную приемную Партии регионов в Макеевке. Представители общественной приемной этой политической силы сообщили, что для получения бесплатных тюнеров гражданам льготных категорий необходимо обратиться в теруправления труда и социальной защиты. После получения тюнера граждане могут подать в общественную приемную Партии регионов заявку на бесплатную настройку оборудования по месту их проживания.

Учитывая то, что предвыборные акции отдельной политической силы тесно связаны с правительственными мерами, общественные наблюдатели потребовали от органов власти публично заявить о недопустимости использования государственных программ в политических целях. Кроме этого, по мнению наблюдателей, органы власти и Партия регионов должны официально сообщить, вручались ли представителями их политической силы тюнеры для цифрового телевидения, которые были приобретены за государственный счет.