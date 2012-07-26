Внеочередная сессия ВР состоится 30 июля в день партийных съездов

Об этом УНИАН сообщил источник в парламенте.

По данным источника, фракции получили распоряжение о проведении внеочередной сессии.

В распоряжении содержится также перечень вопросов, вынесенных на рассмотрение внеочередной сессии. Среди них - кадровые вопросы (при этом в документе не уточняется, о каких именно кадровых вопросах идет речь), вопрос ратификации соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ, а также ряд законопроектов главным образом связанных с внесением изменений в бюджет.

Также среди перечня вопросов есть вопрос об отмене решений, принятых Верховной Радой, но также не уточняется, о каких именно решениях идет речь.

Как известно, на 30 июля объявлено проведение трех партийных предвыборных съездов – Партии регионов, Объединенной оппозиции «Батьківщина» и Коммунистической партии Украины. В частности, 30 июля в Киеве на 11.00 заявлен предвыборный съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина», также на 11.00 заявлен съезд КПУ, на 17.00 заявлен съезд ПР. На данный момент информации о возможном переносе даты или время проведения съездов от партий нет.