Регионал намекнул, что для избранных скорость на автобанах можно было бы и увеличить

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

“На таких автобанах, как Одесский, но не в районе Жашкова, где дорога разбитая, а за Жашковом километров 200 дальше идет хороший автобан, хорошая дорога. Да, там, наверное можно было бы повысить скорость движения до 130-160 км/ч”, - сказал В.Лукьянов.

При этом он отметил, что не намерен инициировать внесение таких изменений в Правила дорожного движения: “Зная статистику дорожно-транспортных проишествий, я воздержусь от того, чтобы вносить такие законодательные изменения. Может быть, километров на 10-20 увеличить можно, учитывая, что появились новые автомобили с новыми характеристиками, с гораздо более коротким тормозным путем”.

“Скорость 241-260 км/ч - это действительно слишком высокая скорость для обычного движения, и мы, когда ехали в Одессу, увидели участок дороги, который хорошо просматривался, на котором не было поворотов, длиной приблизительно 3-5 км. На этом участке не было никаких ответвлений, было видно, что участок дороги был свободный от других участников движения, и мы попробовали, насколько быстро можно разогнаться на автомобиле”, - сказал В.Лукьянов, комментируя свою запись в Facebook о том, как он доехал за 2 часа 40 минут до Одессы.

Депутат подчеркнул, что проводил эксперимент, не создавая угроз другим водителям.

“Выступать инициатором того, чтобы повысить скорость до таких пределов, наверное, нет, но скорость до 140-160 км/ч на таких участках может быть, и можно было бы повысить, но нужно учитывать то, что есть разные водители. Есть водители, которые управляют автомобилем с техническими характеристиками, которые значительно ниже по классу”, - подчеркнул он.

В.Лукьянов отметил, что даже при скорости автомобиля в 60-70 км/ч также случаются аварии.

В.Лукьянов в Facebook написал: «Порадовала дорога в Одессу, 2:40 часа и на месте». При этом он также выложил фото со своим изображением за рулем автомобиля Audi A8, на спидометре которого зафиксирована скорость 241 км/час.

*** На данный момент в Украине максимально разрешенная скорость – 130 км/час. Ехать на такой скорости можно только по Бориспольской трассе от Киева до аэропорта «Борисполь». На Одесской трассе ограничение скорости составляет 110 км/час.