Регионал похвастался, как «летел» в Одессу на скорости 241 км/ч (фото)

Об этом нардеп написал на своей страничке в Фейсбук.

«Порадовала дорога в Одессу, 2:40 часа и на месте», - написал Лукьянов. При этом, он еще и выложил фото, на котором он едет за рулем автомобиля Audi A8, на спидометре которого зафиксирована скорость 241 км/час.

На данный момент в Украине максимально разрешенная скорость – это 130 км/час. Ехать на такой скорости можно только по Бориспольской трассе от Киева до аэропорта «Борисполь».

На Одесском же «автобане» ограничение скорости и того ниже – максимум 110 км/час.