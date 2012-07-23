Власенко: Тимошенко попросила возобновить лечение

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко попросила возобновить лечение, прерванное в связи с проявлением кожного заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей «Укрзалізниці», где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, сообщил ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

Комментируя по просьбе журналистов слова заместителя главного врача ЦКБ «Укрзалізниці» Ирины Фурсы о просьбе Ю.Тимошенко увеличить нагрузку лечебной физкультуры, он сказал: «Юлия Владимировна попросила возобновить лечение, которое было прервано в связи с высыпаниями неизвестного происхождения, которые у нее появились на теле. Да, такое заявление было».

С.Власенко подчеркнул, что Ю.Тимошенко на протяжении последних двух недель была лишена возможности принимать лекарства, в том числе обезболивающие.

«Юлия Владимировна сделала заявление о том, что она просит возобновить лечение, поскольку, к сожалению, она была лишена возможности улучшать свое состояние здоровья, была лишена возможности принимать обезболивающие, что в действительности на протяжении двух недель делает невозможным нормальное пребывание, поэтому она попросила возобновить лечение», - сказал С.Власенко.