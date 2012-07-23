Янукович может прервать отпуск, чтобы проститься со Ступкой

Президент Украины Виктор Янукович может прервать свой отпуск для того, чтобы принять участие в прощании с Героем Украины Богданом Ступкой.

Отвечая на вопрос УНИАН, член правительственной комиссии по организации похорон Богдана Ступки, советник Президента Анна Герман отметила: «Вероятно, что Президент прервет свой отпуск и прилетит из Крыма в Киев, чтобы попрощаться со своим другом, членом Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины Богданом Сильвестровичем Ступкой».

Прощание с актером состоится во вторник, 24 июля в Национальном академическом театре им. Франко.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, актер театра и кино, директор Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Сильвестрович Ступка умер 22 июля на 71 году жизни после продолжительной болезни.