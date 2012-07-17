Колесников решил, что надо бы строить по 100 тысяч дешевых квартир в год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников во время рабочего визита к Италии по вопросам изучения доступного жилья.

«Украина должна строить хотя бы 5 млн кв. м жилья в год - это ориентировочно 100 тысяч квартир класса эконом», - сказал Б. Колесников.

Он добавил, что для реализации этих планов в Украине должны быть открыты, по крайней мере, 15-20 заводов по производству железобетонных конструкций для строительства жилья.

«Следовательно, они должны быть во всех регионах», - подчеркнул вице-премьер.

При этом он отметил, что Украина будет закупать технологии для строительства социального жилья у разных поставщиков. «В мире никто не производит оборудования для полного цикла. Потому что-то, очевидно, будет покупаться в Италии, что-то - в Германии, что-то - в Финляндии, - то есть, у тех, кто наиболее успешен в современных строительных технологиях», - сказал Б.Колесников.