Еще одна страна будет пускать украинцев без виз

09:45, 17 июля 2012
Политика
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Список стран, куда украинцы могут ездить без виз, расширен до 37.

Украинцев будут пускать без виз в 37 стран

Об этом сообщает МИД Украины.

С 1 августа список стран, куда украинцы могут ездить без виз сроком до 30 суток, пополнит Турция. Сейчас в этом списке числятся: Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Тунис (при наличии туристического ваучера), Бруней, Малайзия, Палау и Сейшельские острова, сообщает Комсомольская правда в Украине.

Без виз, но не более, чем на 14 суток, можно поехать в Гонконг.
Также не нужны визы для поездок в такие страны: Молдова, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Монголия, Армения, Беларусь, Антигуа и Барбуда, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и Свазиленд.

Безвизовый режим поездок для украинцев сроком до 90 суток действует в Хорватии с 1 апреля до 31 октября 2012 года. А до 15 марта 2013 года на срок до 90 суток можно без виз въезжать в Македонию.

Кроме того, на 90 дней без виз сейчас можно ездить в Албанию, Аргентину, Бразилию (с целью туризма и бизнеса), Эквадор (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки), Израиль, Намибию, Панаму (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки), Парагвай.

В Перу же возможна безвизовая поездка на 183 дня (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки).

Страны, в которых украинцы могут оформить визы в аэропорту по прибытии: Вануату, Гаити, Джибути, Доминика (только туристическая виза), Доминиканская республика (только туристическая виза), Египет, Кения, Коморские острова, Маврикий, Мадагаскар, Мальдивы, Сальвадор, Свазиленд, Гренада (только туристическая виза), Микронезия (только туристическая виза).

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