Азаров говорит, что начинается конкретное сотрудничество с Россией

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в комментарии, размещенном на Правительственном портале.

Н.Азаров отметил, что повестка дня отношений двух стран является намного шире «газового вопроса».

«Сегодня мы должны углублять сотрудничество в таких знаковых для экономики сферах, как энергетика, в частности – атомная, судо- и самолетостроение, а также освоение космоса. Эти задачи поставил перед нами Президент Украины, и правительство будет работать на их выполнение», - подчеркнул премьер-министр.

Накануне встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая запланирована на 12 июля, Н.Азаров отметил необходимость своевременного и всестороннего выполнения решений, принятых по итогам ІХ заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось 27 июня.

Он также напомнил, что на расширение двусторонней кооперации направлены Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы и План мер по реализации Программы межрегионального и пограничного сотрудничества на 2011-2016 годы.

Как сообщал УНИАН, заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством В.Януковича и В.Путина состоится 12 июля в Ялте.

Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.

По данным МИД Украины, к заседанию комиссии подготовлено около 10 соглашений.