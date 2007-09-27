Лукаш: чтобы доказать фальсификации, надо проверить всего 3 цифры

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов, заместитель министра Кабинета Министров Елена ЛУКАШ заявляет, что лица, которые намерены прибегнуть к фальсификации выборов, будут привлечены к ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Е.ЛУКАШ отметила, что по данным Министерства внутренних дел, на сегодня в Украине отсутствуют 3 млн. 323 тыс. 763 человек. При этом, по ее словам, в основном это жители западных регионов страны, которые находятся на заработках за пределами Украины. «Это, подчеркиваю, информация абсолютно официальная. Она находится на сайте МВД, она зарегистрирована во всех органах власти», - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее словам, такое огромное количество отсутствующих граждан при нереально высокой явке в западных регионах может заставить Партию регионов предположить, что там будут нарушаться избирательные права, и вбрасываться бюллетени за отсутствующих граждан. Е.ЛУКАШ подчеркнула, что в связи с этим МВС сообщило ГПУ, Центризбиркому, Кабмину и Секретариату Президента о наличии поименной базы данных всех отсутствующих в Украине граждан. «Потому в случае, если члены участковых комиссий, граждане, которые попытаются нарушить закон, пойдут на это, то надо будет проверить всего-навсего три цифры. Во-первых - количество избирателей на участке, во-вторых - количество проголосовавших на участке, и в-третьих – количество отсутствующих по официальным данным на этом участке», - сказала Е.ЛУКАШ. Она отметила, что если будет обнаружена разница, то это станет предметом уголовно-наказуемого деяния и неминуемого судебного преследования. «Хочу напомнить, что в соответствии с действующим законодательством фальсификаторы могут получить от года до шести лет лишения свободы", - сказала она.

По словам Е.ЛУКАШ, опасения вызывает также информация, получаемая из регионов, о том, что некоторые члены участковых, а также окружных избирательных комиссий намерены отказываться подписывать итоговые протоколы. При этом она подчеркнула, что отказ от подписания протокола не является основанием для аннулирования результатов голосования на участке и, соответственно, в округе. «Саботаж работы комиссий и неподписание итоговых протоколов не повлияют на результаты, и результаты будут установлены. Уже очень давно Верховный Суд обязал Центральную избирательную комиссию устанавливать результаты даже в случае невозможности их установления, например, по округу, как уже это однажды было», - сказала Е.ЛУКАШ.