Литвин предлагает вернуться к «легитимному способу рассмотрения языкового вопроса»

Как сообщает пресс-служба ВР, об этом В.Литвин сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Житомире.

«Должно быть понимание, что голосование законопроекта - это еще не окончательное решение», - сказал он.

По его мнению, политические силы должны остановиться в попытке использовать ситуацию для повышения своего предвыборного имиджа.

По убеждению В.Литвина, «главное - не использовать голосования в парламенте как повод для сознательной эскалации противостояния, особенно в ходе предвыборной кампании». Иначе, отметил он, таким образом будет стимулироваться раскол, который зафиксируют результаты выборов.

По мнению председателя ВР, поскольку ни одного последующего шага после голосования «языкового» законопроекта не сделано, «это следует рассматривать как возможность для налаживания диалога». Для того, чтобы такой диалог стал возможен, по убеждению В.Литвина, нужно «наложить политическое табу на обсуждение этой темы в нынешнем формате», поскольку дальнейшие взаимные обвинения будут иметь единственный результат - радикализацию сторон и раскол страны. При этом он отметил, что в первую очередь это должны понять оппоненты «языкового» законопроекта. «Иначе сузится до невозможного поле для компромиссов», - отметил он.

В.Литвин также отметил необходимость «прекратить самоуправство органов местного самоуправления и отказаться от украинской установившейся практики - искать крайних и виноватых». По его мнению, политикам и политическим силам нужно отказаться от радикальных призывов и действий, особенно тех, которые граничат с покушением на конституционный строй.

Профильный комитет, считает он, должен безотлагательно завершить работу над этим законом и дать целостное видение этого документа на основе рассмотрения предложений народных депутатов. По его мнению, целесообразно создание в парламенте «согласительной комиссии», которая искала бы конструктивные пути и подходы к компромиссному решению по этому и другим вопросам. «Особенно и в первую очередь относительно государственного статуса украинского языка и его гарантий, а также механизмов реализации прав национальных меньшинств для применения ими своих языков в национально-культурных, бытовых и других сферах», - сказал В.Литвин.

На этой основе, сказал он, нужно вернуться «к легитимному способу рассмотрения «языкового» вопроса без блокировок и силовых столкновений».

Народным депутатам, сказал В.Литвин, в целом необходимо согласовать позиции относительно деятельности Верховной Рады в предвыборный период, поскольку от этого «в значительной степени зависит развитие событий в Украине и отношение к нам в мире».