Оппозиция хочет вытеснить Януковича из "каждого украинского дома"

Об этом на митинге оппозиции на Европейской площади заявил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«В каждом уголке нашей страны мы должны показать, что мы так же, как выгнали Януковича из Украинского дома, выгоним его из каждого дома», - отметил он.

По словам А.Яценюка, результатом акции «Украина против Януковича» должны стать досрочные президентские и парламентские выборы.

Он отметил, что если у Президента В.Януковича хватит мужества, то он должен подать в отставку, «а если он боится это сделать, то новое демократическое большинство в новом парламенте примет закон об импичменте Президенту».

А.Яценюк также заявил, что в случае, если В.Янукович попытается еще раз протолкнуть подобный закон или осуществить другое нарушение Конституции, «эта акция будет проходить под стенами Межгорья».

Председатель Совета Объединенной оппозиции поблагодарил всех участников акции, которые вместе с народными депутатами, объявившими голодовку, «были на страже Украинского дома».

«Мы защитили Украинский дом, и это знаково для нас, потому что понятие Янукович и Украинский дом - несовместимы», - сказал А.Яценюк.