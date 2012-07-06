Украинцы Польши просят Януковича «проявить государственное мужество»

Самая большая в Польше организация украинцев "Объединение украинцев в Польше" (ОУП) призывает Президента Украины Виктора Януковича "проявить государственное мужество" и не подписывать закон "О принципах государственной языковой политики", который, по их убеждению, приведет к раздору в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме руководства ОУП.

Авторы письма выразили свое возмущение принятым на этой неделе Верховной Радой законом, который они назвали "большим шагом назад в государственном строительстве" и "закреплением господствующего статуса русского языка".

"Mы, представители национального меньшинства в стране Европейского Союза, с грустью воспринимаем использование частью политиков в Украине европейских законов и стандартов для достижения политических целей, которые далеки от защиты прав национальных меньшинств. Европейская страна не должна применять европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств ради манипуляций в украинском обществе. Ни одна страна Европы не допустила бы у себя законодательства, которое приуменьшает значение языка коренного народа, главного языка страны", - отмечено в письме.

ОУП отметил, что украинцы, проживающие за рубежом, сохранили родной язык, культуру и национальную идентичность и надеются на то, что украинские политики защитят его в Украине.

"Президент Украины обязан защищать добро и развитие Украинского государства, стоять на страже Конституции Украины, в которой заложены основы языковой политики и государственный статус украинского языка. Обращаемся, следовательно, к Вам с призывом не подписывать закон, который принесет Украине раздор", - отмечается в письме.

"Мы верим, что в этот исторический момент Вы проявите государственную мудрость и отстоите государственные интересы Украины и всего украинского народа", - резюмируют его авторы.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 июля, Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", чем спровоцировала волну протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где по меньшей мере 10% разговаривают на этом языке.