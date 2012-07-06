Герман: русскоязычные - такие же граждане Украины

Об этом она сказала в интервью агентству УНИАН.

«Если из парламента поступит на подпись Президенту документ, проголосованный на днях, то можно ожидать несколько вариантов решения. Я не исключала бы вето», - сказала советник главы государства.

Среди других вариантов, А.Герман назвала поручение правительству доработать документ с учетом замечаний и предложений Президента, и после этого снова вынести его на рассмотрение Верховной Рады.

«Я не уверена, какой именно вариант окончательного решения примет Президент. Но я абсолютно уверена, что, как гарант Конституции, Президент никогда не допустит, чтобы закон о языках или, скажем так, - об использовании языков – хоть в чем-то нарушал действующую Конституцию Украины, которая, как вы знаете, определяет украинский язык как государственный. Даже малейшая запятая, если она лежит вне границ Конституции, не будет иметь здесь никакого шанса», - отметила советник Президента.

Отвечая на вопрос, как она сама оценивает данный языковой закон, А.Герман заметила, что закон - это документ, на котором стоит подпись главы государства. Пока такой подписи нет, она не может говорить о документе как о законе. «Мы не знаем даже, поступит ли проголосованный в парламенте проект на подпись Президенту. И это важные факторы, которые дают всем нам основание спокойно и взвешенно оценивать все, что сейчас происходит вокруг языковой темы», - заметила советник Президента.

«Вне всякого сомнения: если документ - тот, который существует на сегодняшний день, или какой-то новый, который, например, мог бы быть проголосован в парламенте, поступит на подпись Президенту, глава государства, бесспорно, перед принятием решения сделает то, что делает всегда: посоветуется с экспертами», - сказала А.Герман.

В частности, по ее словам, Президент обязательно выслушает мнение как экспертной среды, законодателей, так и известных украиноведов, членов Общественного гуманитарного совета в том числе. При этом А.Герман сообщила, что Президент уже встречался с некоторыми из них. «Имеет их предложения, и сейчас изучает все стороны дела очень скрупулезно и обстоятельно», - отметила она.

Отвечая на вопрос, была ли, по ее мнению, соблюдена процедура принятия языкового закона, А.Герман заметила, что нужно приложить все усилия, чтобы у граждан не возникало даже малейших сомнение по этому поводу. «Значит, нужно сделать так, чтобы люди не сомневались в уважении к закону тех, кто данный закон творит. Со всеми вытекающими из сказанного выводами. Мы должны утверждаться как правовое государство. И каждый шаг власти - исполнительной, законодательной или Президента - так нас всех нацеливает глава государства - должен быть строго подчинен праву», - отметила советник главы государства.

«Вместе с тем, я хотела бы, чтобы мы были честными до конца. Скажите, разве не правда то, что половина Украины де-факто русскоязычная? Эти люди такие же граждане Украины, как и те наши соотечественники, которые говорят на украинском. Да, они не голосуют за нынешнюю оппозицию. Но это ли должно быть поводом для того, чтобы презирать их или препятствовать их праву говорить на том языке, который они считают для себя родным? Бесспорно, нет. Потому мы должны с большим уважением относиться ко всем гражданам», - отметила А.Герман.

Она подчеркнула, что В.Янукович, который является Президентом всей Украины, а не президентом отдельных регионов, принимая решение, всегда одинаково заботится обо всех гражданах, независимо от вероисповедания, языка, местожительства и тому подобное. «И такой подход главы государства к принятию решений - и сложных, и простых, - дает мне веру и убежденность в том, что он никого из нас не обидит: ни тех, кто говорит на украинском, ни тех, кто говорит на русском или других языках национальных меньшинств», - отметила А.Герман.