Кириленко: штурм Украинского дома назначен на 2 часа ночи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на митинге в защиту украинского языка, который проходит на лестнице Украинского дома.

"У нас есть информация, что после 2-х ночи милиция снова предпримет штурм, поэтому все те, кому не безразлична украинская судьба, оставайтесь здесь, оставайтесь защитить этот плацдарм и оставайтесь защитить украинский язык, и не только язык, но и Украинское государство, и не только Украинское государство, но и каждого украинца", - призвал В.Кириленко.

Он также призвал всех оставаться на своих местах возле Украинского дома для продолжения акции.

В.Кириленко отметил, что акция проходит не только в защиту украинского языка, но и против «банды, которая завладела нашей страной».

По словам В.Кириленко, народные депутаты, которых сейчас около Украинского дома 12, остаются на эту ночь и последующие.