Секретариат Президента: Конституционный суд после выборов придётся переизбрать

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН считает, что после досрочных выборов Верховной Рады Украины было бы целесообразно сформировать новый состав Конституционного Суда.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил, комментируя сегодняшний отказ КС рассматривать президентское представление о признании неконституционным положений Закона «О выборах народных депутатов Украины», которые регламентируют порядок голосования граждан, выезжающих за пределы страны.

И.ПУКШИН отметил, что в Конституционном Суде продолжает широко применяться практика “сознательной блокировки заседаний, что в который раз доказывает неэффективность и политическую заангажированность этого органа”.

По его словам, Глава государства считает, что исключение из списков избирателей лиц, которые за три дня до голосования пересекли государственную границу, но пограничная служба не подала в участковые комиссии ведомости об их возвращении, ограничивает право человека свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти. «Затронутый в ходатайстве Президента вопрос является крайне важным, потому что касается защиты прав и законных интересов украинских граждан. Особенно это актуально как раз в канун внеочередных выборов», - отметил заместитель главы Секретариата.

И.ПУКШИН сообщил, что сегодня это представление должно было бы рассматриваться в Конституционном Суде. Однако заседание было фактически сорвано из-за искусственно созданного отсутствия кворума, поскольку несколько судей КС от бывшей парламентской коалиции не появились из-за внезапного ухудшения самочувствия, отметил он.

Заместитель главы Секретариата Президента также напомнил, что до недавнего времени КС больше года не принимал никаких решений, которых так ждало общество и государство. «Конституционный Суд, по сути, работал факультативно. Однако такая бездеятельность стоит очень недешево: лишь в 2006 году конституционная пауза вымела из казначейства почти 38 миллионов гривен. Налогоплательщики должны знать, чего стоит профессиональная апатия КС», - считает И.ПУКШИН.

Он также отметил, что нынешний состав Конституционного Суда уже давно потерял доверие и уважение как властных институтов, так и общества. «Пропитанный конфликтами и коррупционными скандалами, действующий по политическим, а не правовым мотивам, КС нуждается в безотлагательном оздоровлении. Одним из таких реанимационных мероприятий должно было бы стать отзыв всех судей КС теми органами власти, которые их назначали. Это стоит сделать сразу после выборов 30 сентября, чтобы после избрания нового парламента и формирования нового правительства открыть незапятнанную страницу в работе Конституционного Суда», – убежден заместитель главы Секретариата Президента.