Колесниченко обозвал львовско-галицкий диалект «отрыжкой»

Народный депутат от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко не считает украинским языком диалекты, на которых говорят на Львовщине и Галичине.

Как сообщает Украинская правда, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Однозначно непозволительно сегодня кому-то указывать, на каком языке ему говорить, а на каком языке нельзя", - сказал депутат, рассказывая о законопроекте "О государственной языковой политике" по защите региональных языков.

Отвечая на вопрос, готов ли он столь же рьяно отстаивать украинский язык, "регионал" отметил, что законопроект, который он предлагает, «обеспечивает защиту украинского языка».

"Я против львовско-галицких диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. Я не считаю, то, что нам предлагают, это украинский язык. Это отрыжка той части Украины, которая когда-то была постоянно под чьим-то гнетом", - сказал Колесниченко.

При этом он уточнил, что украинский язык - это, то как говорят на Полтавщине, в Черкасской области и Слобожанщине.

Как известно, «языковой» законопроект, одним из авторов которого является Колесниченко, был принят в первом чтении 5 июня.

2 июля спикер ВР Владимир Литвин заявил, что Рада не будет рассматривать языковой законопроект на текущей неделе.

Между тем, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает рассмотрения языкового законопроекта на этой неделе.